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Оскар Пиастри прокомментировал победу в квалификации Гран-при Испании

Оскар Пиастри прокомментировал победу в квалификации Гран-при Испании
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Пилот «Макларена» Оскар Пиастри прокомментировал победу в квалификации Гран-при Испании.

Формула-1 2025. Этап 9, Барселона, Испания
Гран-при Испании. Квалификация
31 мая 2025, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:11.546
2
Ландо Норрис
McLaren
+0.209
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.302

«Очень доволен результатом, уикенд пока складывается для нас хорошо. Правда, начался он не лучшим образом, у нас возникли сложности, тем не менее вечером накануне нам удалось сохранить темп, и сегодня машина вела себя превосходно. Я знал, что могу проехать хороший круг. В финальной попытке мне удалось существенно прибавить в первом повороте, первая половина круга стала решающей.

Возможно, это не был идеальный круг, но сохранить резину на весь круг непросто, так что я доволен результатом. Учитывая, что 12 месяцев назад мы смотрелись здесь совсем не так здорово. Завтрашняя гонка будет интересной. Я рад стартовать с поула, но рывок к первому повороту длинный. Надеюсь, завтра будет интересно», — сказал Пиастри в интервью после завершения сессии.

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