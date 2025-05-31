Пилот «Макларена» Оскар Пиастри прокомментировал победу в квалификации Гран-при Испании.
«Очень доволен результатом, уикенд пока складывается для нас хорошо. Правда, начался он не лучшим образом, у нас возникли сложности, тем не менее вечером накануне нам удалось сохранить темп, и сегодня машина вела себя превосходно. Я знал, что могу проехать хороший круг. В финальной попытке мне удалось существенно прибавить в первом повороте, первая половина круга стала решающей.
Возможно, это не был идеальный круг, но сохранить резину на весь круг непросто, так что я доволен результатом. Учитывая, что 12 месяцев назад мы смотрелись здесь совсем не так здорово. Завтрашняя гонка будет интересной. Я рад стартовать с поула, но рывок к первому повороту длинный. Надеюсь, завтра будет интересно», — сказал Пиастри в интервью после завершения сессии.
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