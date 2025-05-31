Норрис объяснил, что ему помешало опередить Пиастри в квалификации
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Пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал второе место по итогам квалификации Гран-при Испании.
Формула-1 2025. Этап 9, Барселона, Испания
Гран-при Испании. Квалификация
31 мая 2025, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:11.546
2
Ландо Норрис
McLaren
+0.209
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.302
«Оскар проехал отлично. У нас явно есть темп, я допустил пару небольших ошибок. Впрочем, Оскар был быстр весь уикенд. Первое и второе место — хороший результат для команды, завтра нас ждёт интересный старт. Рывок к первому повороту будет длинным, что обычно делает старт интересным. Позади нас много быстрых машин, их нельзя сбрасывать со счетов. Сегодня же мы добились хорошего результата, я доволен», — сказал Норрис в интервью после завершения сессии.
Напомним, поул по итогам сессии достался австралийскому напарнику Норриса Оскару Пиастри, третьим по итогам квалификации стал Макс Ферстаппен из «Ред Булл».
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