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Ферстаппен считает, что побороться с «Маклареном» будет сложно

Ферстаппен считает, что побороться с «Маклареном» будет сложно
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал третье место по итогам квалификации Гран-при Испании.

Формула-1 2025. Этап 9, Барселона, Испания
Гран-при Испании. Квалификация
31 мая 2025, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:11.546
2
Ландо Норрис
McLaren
+0.209
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.302

«Думаю, я добился максимума. Мы весь уикенд уступаем «Макларенам». Сегодня мы всё исполнили верно — третье место это примерно то, где мы и должны быть. Было интересно. У нас была достойная пятница, мы внесли не так много изменений, но дотянуться до «Макларенов» всё равно не можем. Посмотрим, что мы сможем сделать завтра, но победить «Макларен» будет трудно», — сказал Макс Ферстаппен в интервью после завершения сессии.

Напомним, поул по итогам сессии достался австралийскому пилоту «Макларена», лидеру чемпионата Оскару Пиастри, вторым стал его напарник Ландо Норрис.

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