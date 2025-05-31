Ферстаппен считает, что побороться с «Маклареном» будет сложно

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал третье место по итогам квалификации Гран-при Испании.

«Думаю, я добился максимума. Мы весь уикенд уступаем «Макларенам». Сегодня мы всё исполнили верно — третье место это примерно то, где мы и должны быть. Было интересно. У нас была достойная пятница, мы внесли не так много изменений, но дотянуться до «Макларенов» всё равно не можем. Посмотрим, что мы сможем сделать завтра, но победить «Макларен» будет трудно», — сказал Макс Ферстаппен в интервью после завершения сессии.

Напомним, поул по итогам сессии достался австралийскому пилоту «Макларена», лидеру чемпионата Оскару Пиастри, вторым стал его напарник Ландо Норрис.