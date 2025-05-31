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Стролл нарушил процедуру взвешивания после квалификации, его может ждать штраф

Стролл нарушил процедуру взвешивания после квалификации, его может ждать штраф
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Канадский пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл нарушил процедуру взвешивания после квалификации Гран-при Испании.

Лэнс, завершив квалификацию, вместо того, чтобы проследовать к месту взвешивания, на протяжении пяти минут что-то обсуждал с командой в боксах, как следует из документа стюардов.

Кроме того, Стролл пришёл к месту не через пит-лейн, как предписывает инструкция гоночного директора.

Формула-1 2025. Этап 9, Барселона, Испания
Гран-при Испании. Квалификация
31 мая 2025, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:11.546
2
Ландо Норрис
McLaren
+0.209
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.302

Напомним, Стролл по итогам квалификации стал 14-м. Победу в квалификации одержал пилот «Макларена» Оскар Пиастри, компанию на первом ряду ему составит его напарник Ландо Норрис. Третьим по итогам сессии стал четырёхкратный и действующий чемпион мира Макс Ферстаппен из «Ред Булл».

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