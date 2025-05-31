Стролл нарушил процедуру взвешивания после квалификации, его может ждать штраф

Канадский пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл нарушил процедуру взвешивания после квалификации Гран-при Испании.

Лэнс, завершив квалификацию, вместо того, чтобы проследовать к месту взвешивания, на протяжении пяти минут что-то обсуждал с командой в боксах, как следует из документа стюардов.

Кроме того, Стролл пришёл к месту не через пит-лейн, как предписывает инструкция гоночного директора.

Напомним, Стролл по итогам квалификации стал 14-м. Победу в квалификации одержал пилот «Макларена» Оскар Пиастри, компанию на первом ряду ему составит его напарник Ландо Норрис. Третьим по итогам сессии стал четырёхкратный и действующий чемпион мира Макс Ферстаппен из «Ред Булл».