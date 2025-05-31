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Цунода прокомментировал последнее место в квалификации Гран-при Испании

Цунода прокомментировал последнее место в квалификации Гран-при Испании
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Японский гонщик «Ред Булл» Юки Цунода объяснил, почему он оказался на последней позиции в квалификации Гран-при Испании.

Формула-1 2025. Этап 9, Барселона, Испания
Гран-при Испании. Квалификация
31 мая 2025, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:11.546
2
Ландо Норрис
McLaren
+0.209
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.302

«Всё довольно сложно. Весь уикенд я пытался решить проблемы, насколько это было возможно. Я упоминал ещё после первой тренировки, что у меня какая-то странная проблема, потому что у меня отсутствовал держак. Мы сделали всё возможное, чтобы решить эту проблему, но я не думаю, что нам удалось. Что бы мы ни делали в плане изменений в настройках, это не давало особого шага вперёд. Это странно.

Честно говоря, сам круг был нормальным. Я не допускал ошибок, или чего-то такого, ни на одном из кругов. Думаю, даже если бы мы использовали три комплекта шин, я бы не смог попасть во второй сегмент. С таким темпом это очень сложно.

Это касается и гоночного темпа. Просто нет чувства машины. Машина просто сильно жрёт шины, и на каждом круге, что бы я ни делал, у меня происходит деградация. Но, надеюсь, изменение настроек позволило нам сделать шаг вперёд в этом. Я надеюсь, что будет лучше, но, если говорить реалистично, надежда слаба», — приводит слова Юки Цуноды RaceFans.

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