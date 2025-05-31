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«Не понимаю». Хорнер высказался о последнем месте Цуноды в квалификации Гран-при Испании

«Не понимаю». Хорнер высказался о последнем месте Цуноды в квалификации Гран-при Испании
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о неудачной квалификации японского гонщика команды Юки Цуноды, ставшего последним по итогам сессии.

Формула-1 2025. Этап 9, Барселона, Испания
Гран-при Испании. Квалификация
31 мая 2025, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:11.546
2
Ландо Норрис
McLaren
+0.209
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.302

«Нам нужно хорошо всё изучить, потому что я не совсем понимаю, он сказал, что его круг был нормальным. Посмотрим, получил ли он повреждения машины в этой квалификации или что-то подобное, потому что такое отставание — довольно необычно», — приводит слова Кристиана Хорнера RaceFans.

Напомним, поул-позицию по итогам квалификации завоевал пилот «Макларена» Оскар Пиастри, вторым стал его напарник Ландо Норрис. Ферстаппен по итогам квалификации стал третьим.

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