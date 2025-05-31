Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Штурман погиб во время этапа чемпионата России по ралли

Штурман погиб во время этапа чемпионата России по ралли
Аудио-версия:
Комментарии

Российский штурман Никита Северюхин погиб во время этапа чемпионата России по ралли «Пушкинские Горы», сообщает промоутер чемпионата и Кубка России по ралли компания ASMG.

Авария произошла на четвёртом спецучастке гонки. Пилот Константин Тарасов не пострадал.

«Промоутер чемпионата и Кубка России по ралли, компания ASMG, с прискорбием сообщает, что в результате инцидента, произошедшего на четвёртом спецучастке ралли «Пушкинские Горы», погиб штурман экипажа №35 Никита Северюхин. Пилот экипажа №35 Константин Тарасов не пострадал.

Руководитель гонки после совместных консультаций с промоутером чемпионата и Кубка России ASMG и ведущими командами принял решение об остановке ралли «Пушкинские Горы» — 2025 и отмене оставшихся спецучастков.

Компания ASMG выражает искренние соболезнования родным и близким Никиты Северюхина. Мы окажем всю необходимую поддержку семье гонщика», — гласит сообщение промоутера этапа чемпионата.

Материалы по теме
Йос Ферстаппен перевернулся на Ралли Скандинавии ERC, но надеется вернуться в гонку
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android