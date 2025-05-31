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Штурман погиб во время этапа чемпионата России по ралли

Российский штурман Никита Северюхин погиб во время этапа чемпионата России по ралли «Пушкинские Горы», сообщает промоутер чемпионата и Кубка России по ралли компания ASMG.

Авария произошла на четвёртом спецучастке гонки. Пилот Константин Тарасов не пострадал.

«Промоутер чемпионата и Кубка России по ралли, компания ASMG, с прискорбием сообщает, что в результате инцидента, произошедшего на четвёртом спецучастке ралли «Пушкинские Горы», погиб штурман экипажа №35 Никита Северюхин. Пилот экипажа №35 Константин Тарасов не пострадал.

Руководитель гонки после совместных консультаций с промоутером чемпионата и Кубка России ASMG и ведущими командами принял решение об остановке ралли «Пушкинские Горы» — 2025 и отмене оставшихся спецучастков.

Компания ASMG выражает искренние соболезнования родным и близким Никиты Северюхина. Мы окажем всю необходимую поддержку семье гонщика», — гласит сообщение промоутера этапа чемпионата.