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РАФ отреагировала на гибель штурмана на этапе чемпионата России по ралли

РАФ отреагировала на гибель штурмана на этапе чемпионата России по ралли
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Российская автомобильная федерация выразила соболезнования в связи с гибелью штурмана Никиты Северюхина во время ралли «Пушкинские Горы».

«Российская автомобильная федерация и промоутер чемпионата и Кубка России по ралли, компания ASMG, с прискорбием сообщают, что в результате инцидента, произошедшего на четвёртом спецучастке ралли «Пушкинские Горы», погиб штурман экипажа №35 Никита Северюхин. Пилот экипажа №35 Константин Тарасов не пострадал.

Руководитель гонки после совместных консультаций с промоутером чемпионата и Кубка России ASMG и ведущими командами принял решение об остановке ралли «Пушкинские Горы» — 2025 и отмене оставшихся спецучастков.

Российская автомобильная федерация выражает искренние соболезнования родным и близким Никиты Северюхина. Семье гонщика будет оказана вся необходимая поддержка. Произошедшая трагедия будет тщательно расследована РАФ», — сообщает пресс-служба Российской автомобильной федерации.

Напомним, авария произошла на четвёртом спецучастке гонки. Пилот Константин Тарасов не пострадал.

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