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Леклер взял на себя вину за стратегию с одним быстрым кругом в квалификации ГП Испании

Леклер взял на себя вину за стратегию с одним быстрым кругом в квалификации ГП Испании
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер высказался о стратегии в квалификации Гран-при Испании, в котором он занял седьмое место.

Формула-1 2025. Этап 9, Барселона, Испания
Гран-при Испании. Квалификация
31 мая 2025, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:11.546
2
Ландо Норрис
McLaren
+0.209
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.302

«У меня не осталось шин. Думаю, мы были одной из немногих машин, у которой было всего четыре новых комплекта мягких шин на всю квалификацию. У всех остальных было по пять комплектов. Так что я уже знал, что будет сложно, и хотел использовать только три комплекта «софта», что значительно усложнило нам жизнь. Я беру на себя ответственность за это, потому что команда настаивала на другом варианте, но я доволен своим выбором.

Я принёс сегодня жертву, но, надеюсь, завтра это окупится. Если нет, то это полностью моя вина. Цели в гонке? Подиум. Думаю, у нас сильный гоночный темп, всё зависит от того, сколько обгонов мы сможем совершить», — приводит слова Шарля Леклера Sky Sports.

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