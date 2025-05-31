Леклер взял на себя вину за стратегию с одним быстрым кругом в квалификации ГП Испании

Пилот «Феррари» Шарль Леклер высказался о стратегии в квалификации Гран-при Испании, в котором он занял седьмое место.

«У меня не осталось шин. Думаю, мы были одной из немногих машин, у которой было всего четыре новых комплекта мягких шин на всю квалификацию. У всех остальных было по пять комплектов. Так что я уже знал, что будет сложно, и хотел использовать только три комплекта «софта», что значительно усложнило нам жизнь. Я беру на себя ответственность за это, потому что команда настаивала на другом варианте, но я доволен своим выбором.

Я принёс сегодня жертву, но, надеюсь, завтра это окупится. Если нет, то это полностью моя вина. Цели в гонке? Подиум. Думаю, у нас сильный гоночный темп, всё зависит от того, сколько обгонов мы сможем совершить», — приводит слова Шарля Леклера Sky Sports.