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«Не было бог знает сколько времени». Хэмилтон назвал свои цели на гонку Гран-при Испании

«Не было бог знает сколько времени». Хэмилтон назвал свои цели на гонку Гран-при Испании
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Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон высказался о своих ожиданиях от гонки Гран-при Испании и подвёл итоги квалификации, в которой он показал пятый результат.

Формула-1 2025. Этап 9, Барселона, Испания
Гран-при Испании. Квалификация
31 мая 2025, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:11.546
2
Ландо Норрис
McLaren
+0.209
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.302

«Всё прошло довольно хорошо. Пятница началась любопытно, но у нас возникла проблема с днищем, поэтому я потерял много прижимной силы во второй тренировке и баланс был потерян. Это было странно, потому что мы ничего не меняли, а потом внезапно возникла эта проблема.

Сегодня мы смогли исправить проблему, машина стала намного более управляемой, намного более приятной, и мы явно прибавили в квалификации, оказавшись в пятёрке сильнейших. Я доволен этим.

Я с нетерпением жду гонки. Вчера во время гоночной симуляции я был близок к соперникам. Удивительно, насколько все близки. Пять сотых могут разделить шестое и 11-е место. У большинства пилотов сейчас есть «софты» и один комплект «медиума». У Шарля и ещё пары человек по два комплекта средних шин. Всем будет сложно. Какие шины лучше? Какая стратегия лучше? Главное — хорошо стартовать. Моя цель — попытаться подняться на подиум. У меня уже бог знает сколько времени не было такой возможности», — приводит слова Льюиса Хэмилтона Sky Sports.

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