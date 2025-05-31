В «Альпин» объяснили проблемы на машине Колапинто
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Команда Формулы-1 «Альпин» объяснила технические проблемы, возникшие на машине аргентинца Франко Колапинто в концовке первого сегмента квалификации, из-за чего он остался на 19-й позиции.
Формула-1 2025. Этап 9, Барселона, Испания
Гран-при Испании. Квалификация
31 мая 2025, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:11.546
2
Ландо Норрис
McLaren
+0.209
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.302
«Изучив машину Франко и данные после квалификации, команда выявила проблему с трансмиссией. Более подробная информация будет предоставлена перед завтрашней гонкой», — цитирует заявление французской команды в соцсетях журналист Адам Купер.
Напомним, поул-позицию по итогам квалификации завоевал пилот «Макларена» Оскар Пиастри, вторым стал его напарник Ландо Норрис, тройку по итогам квалификации замкнул четырёхкратный и действующий чемпион мира Макс Ферстаппен.
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