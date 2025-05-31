Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

В «Альпин» объяснили проблемы на машине Колапинто

В «Альпин» объяснили проблемы на машине Колапинто
Комментарии

Команда Формулы-1 «Альпин» объяснила технические проблемы, возникшие на машине аргентинца Франко Колапинто в концовке первого сегмента квалификации, из-за чего он остался на 19-й позиции.

Формула-1 2025. Этап 9, Барселона, Испания
Гран-при Испании. Квалификация
31 мая 2025, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:11.546
2
Ландо Норрис
McLaren
+0.209
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.302

«Изучив машину Франко и данные после квалификации, команда выявила проблему с трансмиссией. Более подробная информация будет предоставлена ​​перед завтрашней гонкой», — цитирует заявление французской команды в соцсетях журналист Адам Купер.

Напомним, поул-позицию по итогам квалификации завоевал пилот «Макларена» Оскар Пиастри, вторым стал его напарник Ландо Норрис, тройку по итогам квалификации замкнул четырёхкратный и действующий чемпион мира Макс Ферстаппен.

Материалы по теме
Второй номер «Ред Булл» провалился на последнее место. А Норрису не удалось удержать поул
Второй номер «Ред Булл» провалился на последнее место. А Норрису не удалось удержать поул
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android