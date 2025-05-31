В «Альпин» объяснили проблемы на машине Колапинто

Команда Формулы-1 «Альпин» объяснила технические проблемы, возникшие на машине аргентинца Франко Колапинто в концовке первого сегмента квалификации, из-за чего он остался на 19-й позиции.

«Изучив машину Франко и данные после квалификации, команда выявила проблему с трансмиссией. Более подробная информация будет предоставлена ​​перед завтрашней гонкой», — цитирует заявление французской команды в соцсетях журналист Адам Купер.

Напомним, поул-позицию по итогам квалификации завоевал пилот «Макларена» Оскар Пиастри, вторым стал его напарник Ландо Норрис, тройку по итогам квалификации замкнул четырёхкратный и действующий чемпион мира Макс Ферстаппен.