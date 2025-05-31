«Стоило потратить деньги на благотворительность». Хэмилтон раскритиковал директиву ФИА

Пилот «Феррари», семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон раскритиковал директиву Международной автомобильной федерации, направленную на снижение гибкости передних крыльев на болидах команд.

«Определённо, баланс машины не такой приятный, как прежде, но на шансах это никак не сказалось. Что за трата денег! Просто трата всеобщих денег. Это буквально ничего не изменило.

У всех крылья всё равно гнутся, пусть и вполовину прежнего. Всем пришлось сделать новые крылья и потратить на них дополнительные деньги. Это просто не имеет смысла. Стоило потратить эти деньги на благотворительность», — приводит слова Льюиса Хэмилтона RacingNews365.