Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Стоило потратить деньги на благотворительность». Хэмилтон раскритиковал директиву ФИА

«Стоило потратить деньги на благотворительность». Хэмилтон раскритиковал директиву ФИА
Комментарии

Пилот «Феррари», семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон раскритиковал директиву Международной автомобильной федерации, направленную на снижение гибкости передних крыльев на болидах команд.

Формула-1 2025. Этап 9, Барселона, Испания
Гран-при Испании. Квалификация
31 мая 2025, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:11.546
2
Ландо Норрис
McLaren
+0.209
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.302

«Определённо, баланс машины не такой приятный, как прежде, но на шансах это никак не сказалось. Что за трата денег! Просто трата всеобщих денег. Это буквально ничего не изменило.

У всех крылья всё равно гнутся, пусть и вполовину прежнего. Всем пришлось сделать новые крылья и потратить на них дополнительные деньги. Это просто не имеет смысла. Стоило потратить эти деньги на благотворительность», — приводит слова Льюиса Хэмилтона RacingNews365.

Материалы по теме
Второй номер «Ред Булл» провалился на последнее место. А Норрису не удалось удержать поул
Второй номер «Ред Булл» провалился на последнее место. А Норрису не удалось удержать поул
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android