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Стелла: сразу было понятно, что влияние директивы незначительно

Стелла: сразу было понятно, что влияние директивы незначительно
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Руководитель «Макларена» Андреа Стелла высказался о влиянии технической директивы Международной автомобильной федерации (ФИА), направленной на снижение гибкости передних крыльев на британскую команду.

Формула-1 2025. Этап 9, Барселона, Испания
Гран-при Испании. Квалификация
31 мая 2025, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:11.546
2
Ландо Норрис
McLaren
+0.209
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.302

«Перед стартом этого этапа было много разговоров о том, какой именно эффект будет от директивы ФИА, но это не имело под собой оснований. Изначально было понятно, что её влияние будет незначительным, и сегодняшние результаты это подтвердили.

Конечно, подобные разговоры развлекают публику, но наши расчёты показывали, что разница будет очень небольшой, так что у нас в этом плане никаких тревог не было», — приводит слова Андреа Стеллы Sky Sports.

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