Стелла: сразу было понятно, что влияние директивы незначительно

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла высказался о влиянии технической директивы Международной автомобильной федерации (ФИА), направленной на снижение гибкости передних крыльев на британскую команду.

«Перед стартом этого этапа было много разговоров о том, какой именно эффект будет от директивы ФИА, но это не имело под собой оснований. Изначально было понятно, что её влияние будет незначительным, и сегодняшние результаты это подтвердили.

Конечно, подобные разговоры развлекают публику, но наши расчёты показывали, что разница будет очень небольшой, так что у нас в этом плане никаких тревог не было», — приводит слова Андреа Стеллы Sky Sports.