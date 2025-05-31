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Предварительная стартовая решётка Гран-при Испании Формулы-1

Предварительная стартовая решётка Гран-при Испании Формулы-1
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Предлагаем вашему вниманию предварительную стартовую решётку Гран-при Испании Формулы-1. Воскресная гонка Ф-1 в Испании должна стартовать в 16:00 мск.

В сравнении с финальным протоколом квалификации изменений не произошло.

Формула-1 2025. Этап 9, Барселона, Испания
Гран-при Испании. Квалификация
31 мая 2025, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:11.546
2
Ландо Норрис
McLaren
+0.209
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.302

Формула-1. Гран-при Испании. Квалификация

1. Оскар Пиастри («Макларен»)
2. Ландо Норрис («Макларен»)
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)
4. Джордж Расселл («Мерседес»)
5. Льюис Хэмилтон («Феррари»)
6. Андреа Кими Антонелли («Мерседес»)
7. Шарль Леклер («Феррари»)
8. Пьер Гасли («Альпин»)
9. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз»)
10. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)
11. Александр Албон («Уильямс»)
12. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер»)
13. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз»)
14. Лэнс Стролл («Астон Мартин»)
15. Оливер Берман («Хаас»)
16. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер»)
17. Эстебан Окон («Хаас»)
18. Карлос Сайнс («Уильямс»)
19. Франко Колапинто («Альпин»)
20. Юки Цунода («Ред Булл»).

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