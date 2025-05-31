Колапинто прокомментировал неудачную квалификацию Гран-при Испании

Аргентинский пилот «Альпин» Франко Колапинто прокомментировал неудачное выступление в квалификации Гран-при Испании.

«После тех впечатлений, что остались у меня от машины в первой попытке в квалификации, очень жаль, что мы лишились возможности провести решающую попытку и шанса занять более высокую позицию. Я почувствовал, что в машине что-то сломалось, но в целом у нас был темп, а пилотировать было комфортнее, чем в предыдущих сессиях уикенда. Команде удалось добиться прогресса в сравнении с пятницей.

Учитывая старт с далёких позиций, стоит прикинуть, сможем ли мы прорваться вперёд за счёт тактики, потому что на этой трассе довольно сложно обгонять», — приводит слова Колапинто пресс-служба команды.