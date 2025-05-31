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Колапинто прокомментировал неудачную квалификацию Гран-при Испании

Колапинто прокомментировал неудачную квалификацию Гран-при Испании
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Аргентинский пилот «Альпин» Франко Колапинто прокомментировал неудачное выступление в квалификации Гран-при Испании.

Формула-1 2025. Этап 9, Барселона, Испания
Гран-при Испании. Квалификация
31 мая 2025, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:11.546
2
Ландо Норрис
McLaren
+0.209
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.302

«После тех впечатлений, что остались у меня от машины в первой попытке в квалификации, очень жаль, что мы лишились возможности провести решающую попытку и шанса занять более высокую позицию. Я почувствовал, что в машине что-то сломалось, но в целом у нас был темп, а пилотировать было комфортнее, чем в предыдущих сессиях уикенда. Команде удалось добиться прогресса в сравнении с пятницей.

Учитывая старт с далёких позиций, стоит прикинуть, сможем ли мы прорваться вперёд за счёт тактики, потому что на этой трассе довольно сложно обгонять», — приводит слова Колапинто пресс-служба команды.

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