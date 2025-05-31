Лэнс Стролл не выступит на Гран-при Испании

Канадский гонщик «Астон Мартин» Лэнс Стролл не примет участия в Гран-при Испании из-за болей в запястье. Об этом сообщила пресс-служба команды.

«В течение последних шести недель Лэнс испытывает боль в руке и запястье, которая, по мнению его медицинского консультанта, связана с операцией, которую он перенёс в 2023 году. В результате его медицинская команда подтвердила, что завтра он не будет участвовать в гонке и ему предстоит пройти процедуру по устранению этих проблем, прежде чем сосредоточиться на своём восстановлении», — гласит заявление команды.

Напомним, Стролл по итогам квалификации стал 14-м.