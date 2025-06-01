Макс Ферстаппен встретился с Робертом Левандовски

Пилот «Ред Булл», четырёхкратный и действующий чемпион мира Макс Ферстаппен встретился с форвардом «Барселоны» Робертом Левандовски. Соответствующее фото было опубликовано в социальных сетях нидердландского гонщика.

Фото: Соцсети Макса Ферстаппена

Польскому форварду 36 лет, его контракт с «Барселоной» рассчитан до лета 2026-го.

«Барселона» выиграла в этом сезоне Ла Лигу, Кубок Испании и Суперкубок страны. В Лиге чемпионов каталонская команда вылетела на стадии полуфинала, проиграв «Интеру».

Что касается Ферстаппена, то он занимает третье место в личном зачёте после восьми этапов сезона-2025. Лидирует в чемпионате пилот «Макларена» Оскар Пиастри.