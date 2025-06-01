Гасли прокомментировал восьмое место в квалификации Гран-при Испании

Гонщик «Альпин» Пьер Гасли прокомментировал восьмой результат в квалификации Гран-при Испании.

«Я доволен результатом квалификации. Он однозначно был нам необходим после двух прошлых этапов, доставивших лишь расстройство, и важно, что сегодня мы отыгрались и возглавили среднюю группу команд.

Конечно, четыре топ-команды впереди нас. Но для нас и эта позиция хороша, так что я рад за всех сотрудников «Альпин». В третьей тренировке мы поэкспериментировали, однако перед квалификацией решили вернуться к изначальным настройкам.

В финале квалификации мы смогли проехать действительно неплохой круг, так что заработали восьмую стартовую позицию. Мы получили шанс бороться за очки, хотя понимаем, что это уже другая история, потому что придётся учитывать много других факторов. Посмотрим, как всё сложится, но я доволен, что смогу побороться за результат», — приводит слова Гасли пресс-служба команды.