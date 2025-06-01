«Он не оладушек». Ферстаппен — о 20-м месте Цуноды в квалификации ГП Испании

27-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл» высказался о форме своего напарника Юки Цуноды, который занял 20-е место в квалификации Гран-при Испании.

«Он не оладушек. Когда Юки был в «Рейсинг Буллз», он всегда выглядел довольно неплохо по сравнению с Исаком и Лиамом. Это продолжается уже долгое время, конечно. Возможно, это тоже знак. О чём это может говорить? Ответьте сами.

Если вы посмотрите на весь сезон, то увидите, что мы всегда отставали от «Макларена». Только когда они допускают несколько ошибок, мы можем извлечь из этого пользу. Это часть реальности, с которой мы сталкивались весь сезон. И некоторые трассы для нас ещё хуже, чем другие. Нужно просто оставаться реалистом. Мы все можем мечтать, но в Формуле-1 это не очень помогает», — приводит слова Ферстаппена издание Racingnews365.