Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Иногда приходится ставить на карту всё». Расселл — о недовольстве по радио в Испании

«Иногда приходится ставить на карту всё». Расселл — о недовольстве по радио в Испании
Аудио-версия:
Комментарии

27-летний британский гонщик Формулы-1 Джордж Расселл, выступающий за команду «Мерседес», высказался о своём недовольстве по радио во время квалификации Гран-при Испании.

Формула-1 2025. Этап 9, Барселона, Испания
Гран-при Испании. Квалификация
31 мая 2025, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:11.546
2
Ландо Норрис
McLaren
+0.209
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.302

«Я только сказал, что, поскольку весь уикенд мы были в районе четвёртой позиции, то просто почувствовал, что мы могли бы быть немного агрессивнее в стратегии и попытаться раздать слипстрим в первом повороте.

Учитывая, что у Кими был только один комплект новых шин, он никогда бы не смог проехать боевую попытку на своём старом «софте», потому что, даже если бы он проехал круг своей жизни, его время на такой резине было бы на семь десятых хуже.

Так что я просто почувствовал, что мы могли бы поработать вместе, чтобы в итоге добиться большого результата, и второй круг в любом случае был самым быстрым, а иногда приходится ставить всё на карту, если хочешь добиться таких больших результатов. Нам удалось добраться до третьего сегмента только на двух комплектах шин, поэтому для гонки у меня есть новая мягкая резина, и она подходит для гонок, так что это позитивно, но мы реалистичны», — приводит слова Расселла издание Racingnews365.

Материалы по теме
«Он не оладушек». Ферстаппен — о 20-м месте Цуноды в квалификации ГП Испании
Расселл: если бы я был Тото Вольфом, то взял бы в «Мерседес» себя и Ферстаппена
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android