«Иногда приходится ставить на карту всё». Расселл — о недовольстве по радио в Испании

27-летний британский гонщик Формулы-1 Джордж Расселл, выступающий за команду «Мерседес», высказался о своём недовольстве по радио во время квалификации Гран-при Испании.

«Я только сказал, что, поскольку весь уикенд мы были в районе четвёртой позиции, то просто почувствовал, что мы могли бы быть немного агрессивнее в стратегии и попытаться раздать слипстрим в первом повороте.

Учитывая, что у Кими был только один комплект новых шин, он никогда бы не смог проехать боевую попытку на своём старом «софте», потому что, даже если бы он проехал круг своей жизни, его время на такой резине было бы на семь десятых хуже.

Так что я просто почувствовал, что мы могли бы поработать вместе, чтобы в итоге добиться большого результата, и второй круг в любом случае был самым быстрым, а иногда приходится ставить всё на карту, если хочешь добиться таких больших результатов. Нам удалось добраться до третьего сегмента только на двух комплектах шин, поэтому для гонки у меня есть новая мягкая резина, и она подходит для гонок, так что это позитивно, но мы реалистичны», — приводит слова Расселла издание Racingnews365.