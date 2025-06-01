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Формула-Е — результаты гонки в Шанхае

Кэссиди выиграл дождевую гонку 11-го этапа Формулы-Е в Шанхае, Верляйн — 2-й
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В воскресенье, 1 июня, на международном автодроме Шанхая завершилась гонка 11-го этапа Формулы-Е в сезоне 2025 года. Победу одержал австралийский гонщик команды Jaguar TCS Racing Ник Кэссиди. Второе место занял немецкий пилот Паскаль Верляйн из TAG Heuer Porsche. Третий — напарник Паскаля из Португалии Антониу Феликс да Кошта.

Формула-Е 2025. Этап 11, Шанхай, Китай
Шанхай. Гран-при 2. Гонка
01 июня 2025, воскресенье. 09:34 МСК
Окончено
1
Ник Кэссиди
Jaguar TCS Racing
2
Паскаль Верляйн
TAG Heuer Porsche
+7.126
3
Антониу Феликс да Кошта
TAG Heuer Porsche
+19.444

Формула-Е. 11-й этап. Шанхай. Результаты гонки

1. Ник Кэссиди (Jaguar TCS Racing) — 31 круг.
2. Паскаль Верляйн (TAG Heuer Porsche) +7.126.
3. Антониу Феликс да Кошта (TAG Heuer Porsche) +19.444.
4. Джек Хьюз (Maserati MSG Racing) +21.034.
5. Жан-Эрик Вернь (DS Penske) +27.705.
6. Нико Мюллер (Andretti Formula E) +40.675.
7. Стоффель Вандорн (Maserati MSG Racing) +42.242.
8. Робин Фряйнс (Envision Racing) +47.642.
9. Лукас ди Грасси (Lola Yamaha ABT) +52.170.
10. Тейлор Барнард (NEOM McLaren) +52.965.

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