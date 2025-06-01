Кэссиди выиграл дождевую гонку 11-го этапа Формулы-Е в Шанхае, Верляйн — 2-й

В воскресенье, 1 июня, на международном автодроме Шанхая завершилась гонка 11-го этапа Формулы-Е в сезоне 2025 года. Победу одержал австралийский гонщик команды Jaguar TCS Racing Ник Кэссиди. Второе место занял немецкий пилот Паскаль Верляйн из TAG Heuer Porsche. Третий — напарник Паскаля из Португалии Антониу Феликс да Кошта.

Формула-Е. 11-й этап. Шанхай. Результаты гонки

1. Ник Кэссиди (Jaguar TCS Racing) — 31 круг.

2. Паскаль Верляйн (TAG Heuer Porsche) +7.126.

3. Антониу Феликс да Кошта (TAG Heuer Porsche) +19.444.

4. Джек Хьюз (Maserati MSG Racing) +21.034.

5. Жан-Эрик Вернь (DS Penske) +27.705.

6. Нико Мюллер (Andretti Formula E) +40.675.

7. Стоффель Вандорн (Maserati MSG Racing) +42.242.

8. Робин Фряйнс (Envision Racing) +47.642.

9. Лукас ди Грасси (Lola Yamaha ABT) +52.170.

10. Тейлор Барнард (NEOM McLaren) +52.965.