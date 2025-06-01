Камара выиграл гонку Формулы-3 в Испании, Наэль — второй, Джусти — третий

В воскресенье, 1 июня, в Барселоне прошла основная гонка пятого этапа Формулы-3, победу в которой одержал бразильский гонщик команды «Трайдент» Рафаэл Камара. Второе место занял французский пилот Теофиль Наэль («Ван Амерсфорт Рейсинг»). Третий — ещё один француз, Алессандро Джусти («МП Мотоспорт»).
Формула-3. Испания. Гонка
1. Рафаэл Камара («Трайдент») – 25 кругов.
2. Теофиль Наэль («Ван Амерсфорт Рейсинг») +2.1.
3. Алессандро Джусти («МП Мотоспорт») +4.0.
4. Лоренс ван Хупен («АРТ Гран-при») +4.8.
5. Никола Цолов («Кампос») +5.2.
6. Иван Домингес («Ван Амерсфорт Рейсинг») +7.6.
7. Тим Трамниц («МП Мотоспорт») +8.3.
8. Ноа Стрёмстед («Трайдент») +10.2.
9. Мартиниус Стенсхорн («Хайтек») +11.1
10. Каллум Войзин («Роден») +13.7.