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Формула-3 — пятый этап в Испании — результаты гонки

Камара выиграл гонку Формулы-3 в Испании, Наэль — второй, Джусти — третий
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В воскресенье, 1 июня, в Барселоне прошла основная гонка пятого этапа Формулы-3, победу в которой одержал бразильский гонщик команды «Трайдент» Рафаэл Камара. Второе место занял французский пилот Теофиль Наэль («Ван Амерсфорт Рейсинг»). Третий — ещё один француз, Алессандро Джусти («МП Мотоспорт»).

Формула-3. Испания. Гонка

1. Рафаэл Камара («Трайдент») – 25 кругов.
2. Теофиль Наэль («Ван Амерсфорт Рейсинг») +2.1.
3. Алессандро Джусти («МП Мотоспорт») +4.0.
4. Лоренс ван Хупен («АРТ Гран-при») +4.8.
5. Никола Цолов («Кампос») +5.2.
6. Иван Домингес («Ван Амерсфорт Рейсинг») +7.6.
7. Тим Трамниц («МП Мотоспорт») +8.3.
8. Ноа Стрёмстед («Трайдент») +10.2.
9. Мартиниус Стенсхорн («Хайтек») +11.1
10. Каллум Войзин («Роден») +13.7.

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