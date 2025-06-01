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Видео: Ландо Норрис врезался в стену моторхоума на Гран-при Испании

Видео: Ландо Норрис врезался в стену моторхоума на Гран-при Испании
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В социальных сетях набирает популярность видеоролик, на котором 25-летний британский гонщик Формулы-1 Ландо Норрис, представляющий команду «Макларен», по всей видимости, из-за невнимательности лицом врезается в стену моторхоума своего коллектива после одной из субботних сессий «Королевских гонок» на 10-м этапе сезона 2025 года — Гран-при Испании.

Формула-1 2025. Этап 9, Барселона, Испания
Гран-при Испании. Квалификация
31 мая 2025, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:11.546
2
Ландо Норрис
McLaren
+0.209
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.302

Формула-1. Гран-при Испании. Квалификация

1. Оскар Пиастри («Макларен») — 1:11.546.
2. Ландо Норрис («Макларен») +0.209.
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.302.
4. Джордж Расселл («Мерседес») +0.302.
5. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.499.
6. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0.565.
7. Шарль Леклер («Феррари») +0.585.
8. Пьер Гасли («Альпин») +0.653.
9. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +0.706.
10. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0.738.

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