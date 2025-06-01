Видео: Ландо Норрис врезался в стену моторхоума на Гран-при Испании

В социальных сетях набирает популярность видеоролик, на котором 25-летний британский гонщик Формулы-1 Ландо Норрис, представляющий команду «Макларен», по всей видимости, из-за невнимательности лицом врезается в стену моторхоума своего коллектива после одной из субботних сессий «Королевских гонок» на 10-м этапе сезона 2025 года — Гран-при Испании.

Формула-1. Гран-при Испании. Квалификация

1. Оскар Пиастри («Макларен») — 1:11.546.

2. Ландо Норрис («Макларен») +0.209.

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.302.

4. Джордж Расселл («Мерседес») +0.302.

5. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.499.

6. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0.565.

7. Шарль Леклер («Феррари») +0.585.

8. Пьер Гасли («Альпин») +0.653.

9. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +0.706.

10. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0.738.