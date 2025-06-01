Юниор «Ред Булл» выиграл гонку Формулы-2 в Испании, Монтойя — второй, Версхор — третий

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В воскресенье, 1 июня, в Барселоне прошла основная гонка пятого этапа Формулы-2, победу в которой одержал британский гонщик команды «Кампос» Арвид Линдблад. Второе место занял колумбийский пилот Себастьян Монтойя («Према»). Третий — нидерландец Рихард Версхор («МП Мотоспорт»).

Гонка завершалась под машиной безопасности, после того как пилот «Инвикты» Леонардо Форнароли застрял в гравии из-за проблем с передним левым колесом. Лидирует в чемпионате Алекс Данн («Роден») — 87 очков, Рихард Версхор имеет 84 балла, Линдблад поднялся на третье место — 79 очков. Примечательно, что у Форнароли прервалась серия финишей без сходов, которая достигла 40 гонок.

Формула-2. Испания. Гонка

1. Арвид Линдблад («Кампос») — 37 кругов.

2. Себастьян Монтойя («Према») +0.3.

3. Рихард Версхор («МП Мотоспорт») +0.6.

4. Джек Кроуфорд («ДАМС») +0.9.

5. Алекс Данн («Роден») +1.1.

6. Пепе Марти («Кампос») +1.5.

7. Куш Майни («ДАМС») +2.3.

8. Виктор Мартинс («АРТ Гран-при») +2.6.

9. Ритомо Мията («АРТ Гран-при») +2.8.

10. Габриеле Мини («Према») +2.9.