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Формула-2 — Испания — результаты гонки

Юниор «Ред Булл» выиграл гонку Формулы-2 в Испании, Монтойя — второй, Версхор — третий
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В воскресенье, 1 июня, в Барселоне прошла основная гонка пятого этапа Формулы-2, победу в которой одержал британский гонщик команды «Кампос» Арвид Линдблад. Второе место занял колумбийский пилот Себастьян Монтойя («Према»). Третий — нидерландец Рихард Версхор («МП Мотоспорт»).

Формула-2 2025. Этап 6, Барселона, Испания
Гран-при Испании. Основная гонка (37 кругов)
01 июня 2025, воскресенье. 11:00 МСК
Окончено
1
Арвид Линдблад
Campos Racing
2
Себастьян Монтойя
Prema Racing
+0.3
3
Рихард Версхор
MP Motorsport
+0.6

Гонка завершалась под машиной безопасности, после того как пилот «Инвикты» Леонардо Форнароли застрял в гравии из-за проблем с передним левым колесом. Лидирует в чемпионате Алекс Данн («Роден») — 87 очков, Рихард Версхор имеет 84 балла, Линдблад поднялся на третье место — 79 очков. Примечательно, что у Форнароли прервалась серия финишей без сходов, которая достигла 40 гонок.

Формула-2. Испания. Гонка

1. Арвид Линдблад («Кампос») — 37 кругов.
2. Себастьян Монтойя («Према») +0.3.
3. Рихард Версхор («МП Мотоспорт») +0.6.
4. Джек Кроуфорд («ДАМС») +0.9.
5. Алекс Данн («Роден») +1.1.
6. Пепе Марти («Кампос») +1.5.
7. Куш Майни («ДАМС») +2.3.
8. Виктор Мартинс («АРТ Гран-при») +2.6.
9. Ритомо Мията («АРТ Гран-при») +2.8.
10. Габриеле Мини («Према») +2.9.

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