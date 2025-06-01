«До последних Гран-при я был где-то быстрее Ферстаппена». Цунода — о своём темпе

25-летний японский гонщик Формулы-1 Юки Цунода из команды «Ред Булл» высказался о своих проблемах после 20-го места в квалификации Гран-при Испании.

«До предыдущего Гран-при у меня был хороший прогресс. На последних двух Гран-при в некоторых сессиях я был на уровне или немного быстрее Макса, и вдруг всё пошло наперекосяк. Я думаю, что основное ограничение всё ещё присутствует, и я не знаю, что это, и не могу дать на это ответ.

Я буду стараться изо всех сил в гонке… И сделаю всё, что в моих силах, чтобы попасть в топ-10. Старт с пит-лейна? Только если мы не сможем найти причину и не нарушить режим «закрытого парка», — приводит слова Цуноды издание Racingnews365.