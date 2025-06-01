Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«До последних Гран-при я был где-то быстрее Ферстаппена». Цунода — о своём темпе

«До последних Гран-при я был где-то быстрее Ферстаппена». Цунода — о своём темпе
Комментарии

25-летний японский гонщик Формулы-1 Юки Цунода из команды «Ред Булл» высказался о своих проблемах после 20-го места в квалификации Гран-при Испании.

Формула-1 2025. Этап 9, Барселона, Испания
Гран-при Испании. Квалификация
31 мая 2025, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:11.546
2
Ландо Норрис
McLaren
+0.209
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.302

«До предыдущего Гран-при у меня был хороший прогресс. На последних двух Гран-при в некоторых сессиях я был на уровне или немного быстрее Макса, и вдруг всё пошло наперекосяк. Я думаю, что основное ограничение всё ещё присутствует, и я не знаю, что это, и не могу дать на это ответ.

Я буду стараться изо всех сил в гонке… И сделаю всё, что в моих силах, чтобы попасть в топ-10. Старт с пит-лейна? Только если мы не сможем найти причину и не нарушить режим «закрытого парка», — приводит слова Цуноды издание Racingnews365.

Материалы по теме
«Он не оладушек». Ферстаппен — о 20-м месте Цуноды в квалификации ГП Испании
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android