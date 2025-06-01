«До последних Гран-при я был где-то быстрее Ферстаппена». Цунода — о своём темпе
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25-летний японский гонщик Формулы-1 Юки Цунода из команды «Ред Булл» высказался о своих проблемах после 20-го места в квалификации Гран-при Испании.
Формула-1 2025. Этап 9, Барселона, Испания
Гран-при Испании. Квалификация
31 мая 2025, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:11.546
2
Ландо Норрис
McLaren
+0.209
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.302
«До предыдущего Гран-при у меня был хороший прогресс. На последних двух Гран-при в некоторых сессиях я был на уровне или немного быстрее Макса, и вдруг всё пошло наперекосяк. Я думаю, что основное ограничение всё ещё присутствует, и я не знаю, что это, и не могу дать на это ответ.
Я буду стараться изо всех сил в гонке… И сделаю всё, что в моих силах, чтобы попасть в топ-10. Старт с пит-лейна? Только если мы не сможем найти причину и не нарушить режим «закрытого парка», — приводит слова Цуноды издание Racingnews365.
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