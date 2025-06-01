Цунода начнёт гонку Формулы-1 в Испании с пит-лейна

25-летний японский гонщик Формулы-1 Юки Цунода, представляющий команду Формулы-1 «Ред Булл», начнёт гонку 10-го этапа «Королевских гонок» Гран-при Испании с пит-лейна из-за изменений настроек болида в режиме «закрытого парка», о чём сообщила Международная автомобильная федерация (ФИА).

«Команда «Ред Булл» заменила заднее антикрыло болида №22 на элемент другой конфигурации. Также были внесены изменения в настройки машины.

Таким образом, болид №22 теперь должен стартовать с пит-лейна в соответствии со статьёй 40.9 а) Спортивного регламента Формулы-1 2025 года», — говорится в официальном заявлении.