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Цунода начнёт гонку Формулы-1 в Испании с пит-лейна

Цунода начнёт гонку Формулы-1 в Испании с пит-лейна
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25-летний японский гонщик Формулы-1 Юки Цунода, представляющий команду Формулы-1 «Ред Булл», начнёт гонку 10-го этапа «Королевских гонок» Гран-при Испании с пит-лейна из-за изменений настроек болида в режиме «закрытого парка», о чём сообщила Международная автомобильная федерация (ФИА).

«Команда «Ред Булл» заменила заднее антикрыло болида №22 на элемент другой конфигурации. Также были внесены изменения в настройки машины.

Таким образом, болид №22 теперь должен стартовать с пит-лейна в соответствии со статьёй 40.9 а) Спортивного регламента Формулы-1 2025 года», — говорится в официальном заявлении.

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