Давидянц набрал 100 баллов в квалификации 3-го этапа RDS Open на Moscow Raceway

31 мая на столичном автодроме Moscow Raceway состоялись квалификационные заезды в рамках третьего этапа Открытого чемпионата РДС по дрифту (RDS Open). Одна из самых современных российских трасс впервые приняла второй чемпионат Российской Дрифт Серии.

В квалификации приняли участие 35 пилотов из Татарстана, Самарской, Челябинской, Свердловской, Рязанской и Ростовской областей, Краснодарского края, Москвы и Санкт-Петербурга, а также из Казахстана.

Фото: RDS

Победителем квалификации стал Михаил Давидянц (“ТрансПарк”) на BMW E30, получивший максимально возможный результат — 100 баллов из 100. Несмотря на внушительный опыт — пилот проехал более 30 соревновательных этапов — впервые занять призовое место ему удалось только на втором этапе RDS Open в 2025 году. И вот уже к третьему этапу он превзошёл как собственные рекорды, так и достижения своих соперников.

Фото: RDS

После переименования Открытого чемпионата РДС (до 2025 года серия называлась RDS Europe) Михаил Давидянц стал первым, кому удалось получить максимум баллов за квалификацию. Ранее до подобного результата добирался только Денис Сорокопуд в 2022 году. Вторым в протоколе квалификации этапа RDS Open PRO на Moscow Raceway стал Андрей Рябов (STAR PЁR STARS AIMOL) за рулём BMW E30, для которого результат 97 баллов стал лучшим в карьере на данный момент. Третью строчку в квалификации зачёта PRO занял Анатолий Щербак. Преодолев трек в своём фирменном агрессивном стиле на Nissan 200SX, он получил от судей 94 балла.

Фото: RDS

В зачёте NXT победу в квалификации одержал участник команды STAR PЁR STARS AIMOL Артур Зелёный на BMW E92. Проезд пилота судьи оценили в 93,5 балла. Для Зелёного это уже вторая победа в квалификации в рамках серии RDS Open в этом сезоне. Вторую строчку в протоколе квалификации NXT заняла пилотесса из Санкт-Петербурга Анастасия Дандылева (“Tamashi Культура Заноса 2”). Спортсменка на BMW E92 показала лучший для себя результат сезона, набрав 89,5 балла. Ей удалось успешно выполнить судейское задание и исправить ошибки, которые она допускала ранее. Замкнул тройку лидеров квалификации зачёта NXT Тимофей Добровольский (STAR PЁR STARS AIMOL) на Nissan Silvia S14 – 86 баллов.

Фото: RDS

Соревнования третьего этапа RDS Open продолжатся завтра, 1 июня – зрителей на трибунах Moscow Raceway и у экранов трансляции RDS TV ждут парные заезды в зачётах NXT и PRO вплоть до финала.

ТОП-8 в зачёте NXT

Зелёный Артур – bye run

Афанасьев Владимир – Филько Егор

Дандылева Анастасия – Бочкарёв Денис

Добровольский Тимофей – Цапелик Александр

ТОП-32 в зачёте PRO