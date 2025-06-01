Макс Ферстаппен оценил свои шансы на победу на Гран-при Испании

27-летний нидерландский гонщик, четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл» оценил шансы на победу в случае удачного старта и прохождения первого поворота.

«Я думаю, что пришло время блеснуть в первом повороте, да. Войдём в первый поворот тремя машинами в ряд, чтобы вы смогли сделать красивые кадры.

Честно говоря, глядя на наш темп, будет непросто. Как сказал Оскар, дело не только в старте и первом повороте. Нужно хорошо работать с шинами. Это длинная гонка. Многое может произойти. Так что я просто постараюсь максимально использовать то, что у меня есть», — приводит слова Ферстаппена издание Racingnews365.