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Гонщица-эксперт: Гран-при Испании — поворотный момент в сражении за титул

Гонщица-эксперт: Гран-при Испании — поворотный момент в сражении за титул
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30-летняя автогонщица с корнями из Руанды, родившаяся в Бельгии, Наоми Шифф, являющаяся также экспертом канала Sky Sports, заявила, что гонка на девятом этапе Формулы-1 Гран-при Испании может стать поворотным моментом в сражении за титул в личном зачёте сезона-2025.

«В Ландо есть сила, чтобы бросить вызов Оскару. Если бы Норрис немного сдержался, то мог бы победить Оскара в квалификации. Эта гонка может стать поворотным моментом в сражении за титул. Всего три очка отделяют их, и у них нет явного номера один. Они свободны в плане борьбы по ходу гонки, но мне кажется, что это может постепенно начать меняться», — приводит слова Шифф издание Sky Sports.

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