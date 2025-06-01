Гонщица-эксперт: Гран-при Испании — поворотный момент в сражении за титул

30-летняя автогонщица с корнями из Руанды, родившаяся в Бельгии, Наоми Шифф , являющаяся также экспертом канала Sky Sports, заявила, что гонка на девятом этапе Формулы-1 Гран-при Испании может стать поворотным моментом в сражении за титул в личном зачёте сезона-2025.

«В Ландо есть сила, чтобы бросить вызов Оскару. Если бы Норрис немного сдержался, то мог бы победить Оскара в квалификации. Эта гонка может стать поворотным моментом в сражении за титул. Всего три очка отделяют их, и у них нет явного номера один. Они свободны в плане борьбы по ходу гонки, но мне кажется, что это может постепенно начать меняться», — приводит слова Шифф издание Sky Sports.