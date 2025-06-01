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Стартовая решётка Гран-при Испании Формулы-1

Стартовая решётка Гран-при Испании Формулы-1
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В воскресенье, 1 июня, в Барселоне состоится основная гонка девятого этапа Формулы-1 Гран-при Испании. Международная автомобильная федерация (ФИА) опубликовала окончательную стартовую решётку, с которой спортивный портал «Чемпионат» и предлагает ознакомиться. Сама гонка начнётся в 16:00 мск.

Формула-1 2025. Этап 9, Барселона, Испания
Гран-при Испании. Гонка (66 кругов, 307.236 км)
01 июня 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Идёт

Канадец Лэнс Стролл («Астон Мартин») не сможет принять участие из-за проблем со здоровьем. По регламенту замену провести коллектив не может, так как Лэнс выступил в квалификации. Японский гонщик «Ред Булл» Юки Цунода после квалификации, в которой он показал 20-е время, начнёт гонку с пит-лейна.

Формула-1. Гран-при Испании. Стартовая решётка

1. Оскар Пиастри («Макларен»).
2. Ландо Норрис («Макларен»).
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл»).
4. Джордж Расселл («Мерседес»).
5. Льюис Хэмилтон («Феррари»).
6. Андреа Кими Антонелли («Мерседес»).
7. Шарль Леклер («Феррари»).
8. Пьер Гасли («Альпин»).
9. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз»).
10. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»).
11. Александр Албон («Уильямс»).
12. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер»).
13. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз»).
14. Оливер Берман («Хаас»).
15. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер»).
16. Эстебан Окон («Хаас»).
17. Карлос Сайнс («Уильямс»).
18. Франко Колапинто («Альпин»).
Старт с пит-лейна — Юки Цунода («Ред Булл»).

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