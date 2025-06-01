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Стролл сорвался после провала в квалификации Испании и стал крушить всё в боксах — BBC

Стролл сорвался после провала в квалификации Испании и стал крушить всё в боксах — BBC
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26-летний канадский гонщик Формулы-1 Лэнс Стролл, представляющий команду «Астон Мартин», потерял самообладание после провала в квалификации девятого этапа Гран-при Испании, в результате чего стал крушить всё в боксах, сообщило издание BBC. Стролл показал 14-е время, а после не явился на взвешивание, так как у него появились проблемы с рукой, которую он сломал в 2023 году.

Формула-1 2025. Этап 9, Барселона, Испания
Гран-при Испании. Квалификация
31 мая 2025, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:11.546
2
Ландо Норрис
McLaren
+0.209
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.302

В статье говорится, что после квалификации в паддоке ходили слухи о том, что Лэнс кричал и разбрасывался предметами в боксе. Представитель команды заявил, что Стролл был расстроен. Но его проблема с болью в руке не связана с последствиями ударов по предметам в боксах.

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