Стролл сорвался после провала в квалификации Испании и стал крушить всё в боксах — BBC

26-летний канадский гонщик Формулы-1 Лэнс Стролл, представляющий команду «Астон Мартин», потерял самообладание после провала в квалификации девятого этапа Гран-при Испании, в результате чего стал крушить всё в боксах, сообщило издание BBC. Стролл показал 14-е время, а после не явился на взвешивание, так как у него появились проблемы с рукой, которую он сломал в 2023 году.

В статье говорится, что после квалификации в паддоке ходили слухи о том, что Лэнс кричал и разбрасывался предметами в боксе. Представитель команды заявил, что Стролл был расстроен. Но его проблема с болью в руке не связана с последствиями ударов по предметам в боксах.