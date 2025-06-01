Стролл сорвался после провала в квалификации Испании и стал крушить всё в боксах — BBC
Поделиться
26-летний канадский гонщик Формулы-1 Лэнс Стролл, представляющий команду «Астон Мартин», потерял самообладание после провала в квалификации девятого этапа Гран-при Испании, в результате чего стал крушить всё в боксах, сообщило издание BBC. Стролл показал 14-е время, а после не явился на взвешивание, так как у него появились проблемы с рукой, которую он сломал в 2023 году.
Формула-1 2025. Этап 9, Барселона, Испания
Гран-при Испании. Квалификация
31 мая 2025, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:11.546
2
Ландо Норрис
McLaren
+0.209
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.302
В статье говорится, что после квалификации в паддоке ходили слухи о том, что Лэнс кричал и разбрасывался предметами в боксе. Представитель команды заявил, что Стролл был расстроен. Но его проблема с болью в руке не связана с последствиями ударов по предметам в боксах.
Материалы по теме
Комментарии
- 1 июня 2025
-
16:09
-
15:21
-
14:53
-
13:55
-
13:07
-
12:58
-
12:31
-
12:12
-
11:30
-
11:12
-
10:47
-
10:34
-
10:24
-
09:46
-
00:53
-
00:45
- 31 мая 2025
-
23:23
-
23:00
-
22:56
-
22:31
-
21:54
-
21:00
-
20:57
-
20:48
-
20:12
-
19:51
-
19:47
-
19:17
-
19:13
-
18:31
-
18:21
-
18:19
-
18:17
-
18:05
-
17:32