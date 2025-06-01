«Сцепления нет, как в 1974-м». Ферстаппен — об ощущениях от RB21 на Гран-при Испании

27-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, представляющий команду «Ред Булл», пожаловался на сцепление коробки передач во время гонки Гран-при Испании.

«Я не могу ни тормозить, ни переключать передачи. Это сцепление просто ужасно», — сказал Ферстаппен по радио.

«Как в 1973-м?» — ответил гоночный инженер Джанпьеро Ламбьязе.

«Не, наверное, как в 1974-м», — произнёс Макс.

Во время прошлого этапа в Монако также пожаловался на коробку передач болида RB21, описав его, как будто он гоняется на Гран-при Монако 1972 года.

На момент публикации новости в гонке лидируют два пилота «Макларена» — Оскар Пиастри и Ландо Норрис. Макс Ферстаппен идёт третьим.