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«Сцепления нет, как в 1974-м». Ферстаппен — об ощущениях от RB21 на Гран-при Испании

«Сцепления нет, как в 1974-м». Ферстаппен — об ощущениях от RB21 на Гран-при Испании
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27-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, представляющий команду «Ред Булл», пожаловался на сцепление коробки передач во время гонки Гран-при Испании.

Формула-1 2025. Этап 9, Барселона, Испания
Гран-при Испании. Гонка (66 кругов, 307.236 км)
01 июня 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
2
Ландо Норрис
McLaren
+2.471
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+10.455

«Я не могу ни тормозить, ни переключать передачи. Это сцепление просто ужасно», — сказал Ферстаппен по радио.

«Как в 1973-м?» — ответил гоночный инженер Джанпьеро Ламбьязе.

«Не, наверное, как в 1974-м», — произнёс Макс.

Во время прошлого этапа в Монако также пожаловался на коробку передач болида RB21, описав его, как будто он гоняется на Гран-при Монако 1972 года.

На момент публикации новости в гонке лидируют два пилота «Макларена» — Оскар Пиастри и Ландо Норрис. Макс Ферстаппен идёт третьим.

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