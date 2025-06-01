Цунода стал лидером среди японских гонщиков по количеству Гран-при в Формуле-1

Пилот «Ред Булл» Юки Цунода вышел на первое место среди соотечественников по количеству стартов в Формуле-1. Для Цуноды Гран-при Испании стал 96-й гонкой в карьере.

Таким образом, Цунода превзошёл по этому показателю Юкио Катаяму, на счету которого 95 гонок в Формуле-1. Третьим среди японских гонщиков по этому показателю является Такума Сато, на счету которого 90 Гран-при.

«Чемпионат» ведёт прямую онлайн-трансляцию Гран-при Испании.

Лидером общего зачёта пилотов в настоящий момент является гонщик «Макларена» Оскар Пиастри, в активе которого 161 очко. На второй позиции находится его товарищ по команде Ландо Норрис, на счету которого 158 баллов. Топ-3 замыкает действующий чемпион мира Макс Ферстаппен из «Ред Булл» (136).