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Пиастри выиграл Гран-при Испании, Норрис — второй, Хэмилтон — седьмой

Пиастри выиграл Гран-при Испании, Норрис — второй, Хэмилтон — седьмой
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Пилот «Макларена» Оскар Пиастри одержал победу на Гран-при Испании. Вторым финишировал его напарник Ландо Норрис, третьим к финишу пришёл пилот «Феррари» Шарль Леклер.

Четырёхкратный и действующий чемпион мира Макс Ферстаппен из «Ред Булл» стал пятым, но он оказался под расследованием за инцидент с Джорджем Расселлом из «Мерседеса», так что этот результат не окончательный.

Семикратный чемпион мира, пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон финишировал седьмым.

Формула-1. Гран-при Испании. Гонка

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