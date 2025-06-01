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Ферстаппен получил 10-секундный штраф и опустился на 10-е место на Гран-при Испании

Ферстаппен получил 10-секундный штраф и опустился на 10-е место на Гран-при Испании
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Четырёхкратный и действующий чемпион мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен получил 10-секундный штраф после финиша Гран-при Испании. Причиной этого стал инцидент с гонщиком «Мерседеса» Джорджем Расселлом сразу после рестарта.

Формула-1 2025. Этап 9, Барселона, Испания
Гран-при Испании. Гонка (66 кругов, 307.236 км)
01 июня 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:32:57.375
2
Ландо Норрис
McLaren
+2.471
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+10.455

Ферстаппен сначала срезал первый поворот, а после просьбы вернуть позицию Джорджу Расселлу, допустил контакт с гонщиком немецкой команды. За грубое нарушение правил Ферстаппен получил штраф и откатился на 10-ю позицию в протоколе.

Формула-1. Гран-при Испании. Гонка

1. Оскар Пиастри («Макларен») — 66 кругов.
2. Ландо Норрис («Макларен») +2.471.
3. Шарль Леклер («Феррари») +10.455.
4. Джордж Расселл («Мерседес») +11.359.
5. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») +13.648.
6. Льюис Хэмилтон («Феррари») +15.508.
7. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +16.022.
8. Пьер Гасли («Альпин») +17.882.
9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +21.564.
10. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +21.826.
11. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +25.532.
12. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») +25.996.
13. Юки Цунода («Ред Булл») +28.822.
14. Карлос Сайнс («Уильямс») +29.309.
15. Франко Колапинто («Альпин») +31.381.
16. Эстебан Окон («Хаас») +32.197.
17. Оливер Берман («Хаас») +37.065.
18. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — сошёл.
19. Александер Албон («Уильямс») — сошёл.
20. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — не стартовал.

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