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Пиастри прокомментировал победу в гонке Гран-при Испании

Пиастри прокомментировал победу в гонке Гран-при Испании
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Пилот «Макларена» Оскар Пиастри прокомментировал победу на Гран-при Испании.

Формула-1 2025. Этап 9, Барселона, Испания
Гран-при Испании. Гонка (66 кругов, 307.236 км)
01 июня 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:32:57.375
2
Ландо Норрис
McLaren
+2.471
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+10.455

«Удивило, что Макс совершил три пит-стопа, и это почти сработало для него. У нас был хороший темп, мы способны его демонстрировать, когда это нужно. Горжусь нашей командой в этот уикенд. Приятно отыграться после Монако. Не могу жаловаться — год складывается отлично. Команда вновь дала мне потрясающую машину, я получил огромное удовольствие. Спасибо болельщикам. Это был отличный уикенд. На рестарте у меня произошла пробуксовка, он прошёл неидеально, но этого всё равно хватило», — сказал Пиастри в интервью после финиша гонки.

Напомним, вторым финишировал его напарник Ландо Норрис, третьим стал пилот «Феррари» Шарль Леклер, однако монегаска ещё ждёт визит к стюардам за инцидент с гонщиком «Ред Булл» Максом Ферстаппеном.

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