Пиастри прокомментировал победу в гонке Гран-при Испании

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри прокомментировал победу на Гран-при Испании.

«Удивило, что Макс совершил три пит-стопа, и это почти сработало для него. У нас был хороший темп, мы способны его демонстрировать, когда это нужно. Горжусь нашей командой в этот уикенд. Приятно отыграться после Монако. Не могу жаловаться — год складывается отлично. Команда вновь дала мне потрясающую машину, я получил огромное удовольствие. Спасибо болельщикам. Это был отличный уикенд. На рестарте у меня произошла пробуксовка, он прошёл неидеально, но этого всё равно хватило», — сказал Пиастри в интервью после финиша гонки.

Напомним, вторым финишировал его напарник Ландо Норрис, третьим стал пилот «Феррари» Шарль Леклер, однако монегаска ещё ждёт визит к стюардам за инцидент с гонщиком «Ред Булл» Максом Ферстаппеном.