Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Норрис: у меня не было темпа, чтобы бороться с Пиастри

Норрис: у меня не было темпа, чтобы бороться с Пиастри
Комментарии

Пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал финиш на второй позиции на Гран-при Испании.

Формула-1 2025. Этап 9, Барселона, Испания
Гран-при Испании. Гонка (66 кругов, 307.236 км)
01 июня 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:32:57.375
2
Ландо Норрис
McLaren
+2.471
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+10.455

«Оскар проехал отличную гонку, у меня не было темпа, чтобы с ним бороться, но я сделал всё, что мог. Интересная была гонка, и финиш на первом и втором местах — отличный результат для нашей команды», — сказал Ландо Норрис в интервью после финиша гонки.

Напомним, победу в гонке одержал его напарник Оскар Пиастри, третьим стал пилот «Феррари» Шарль Леклер, однако монегаска ещё ждёт визит к стюардам за инцидент с гонщиком «Ред Булл» Максом Ферстаппеном.

Пиастри увеличил отрыв от напарника в личном зачёте до 10 очков.

Материалы по теме
«Феррари» могут лишить подиума? Контакт с Леклером спровоцировал безумие Макса. LIVE
Live
«Феррари» могут лишить подиума? Контакт с Леклером спровоцировал безумие Макса. LIVE
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android