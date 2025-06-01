Норрис: у меня не было темпа, чтобы бороться с Пиастри
Поделиться
Пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал финиш на второй позиции на Гран-при Испании.
Формула-1 2025. Этап 9, Барселона, Испания
Гран-при Испании. Гонка (66 кругов, 307.236 км)
01 июня 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:32:57.375
2
Ландо Норрис
McLaren
+2.471
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+10.455
«Оскар проехал отличную гонку, у меня не было темпа, чтобы с ним бороться, но я сделал всё, что мог. Интересная была гонка, и финиш на первом и втором местах — отличный результат для нашей команды», — сказал Ландо Норрис в интервью после финиша гонки.
Напомним, победу в гонке одержал его напарник Оскар Пиастри, третьим стал пилот «Феррари» Шарль Леклер, однако монегаска ещё ждёт визит к стюардам за инцидент с гонщиком «Ред Булл» Максом Ферстаппеном.
Пиастри увеличил отрыв от напарника в личном зачёте до 10 очков.
Материалы по теме
Комментарии
- 1 июня 2025
-
19:18
-
18:57
-
18:53
-
18:39
-
18:18
-
18:10
-
18:08
-
18:05
-
17:58
-
17:44
-
17:39
-
17:08
-
16:54
-
16:30
-
16:09
-
15:21
-
14:53
-
13:55
-
13:07
-
12:58
-
12:31
-
12:12
-
11:30
-
11:12
-
10:47
-
10:34
-
10:24
-
09:46
-
00:53
-
00:45
- 31 мая 2025
-
23:23
-
23:00
-
22:56
-
22:31
-
21:54