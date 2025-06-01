Норрис: у меня не было темпа, чтобы бороться с Пиастри

Пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал финиш на второй позиции на Гран-при Испании.

«Оскар проехал отличную гонку, у меня не было темпа, чтобы с ним бороться, но я сделал всё, что мог. Интересная была гонка, и финиш на первом и втором местах — отличный результат для нашей команды», — сказал Ландо Норрис в интервью после финиша гонки.

Напомним, победу в гонке одержал его напарник Оскар Пиастри, третьим стал пилот «Феррари» Шарль Леклер, однако монегаска ещё ждёт визит к стюардам за инцидент с гонщиком «Ред Булл» Максом Ферстаппеном.

Пиастри увеличил отрыв от напарника в личном зачёте до 10 очков.