Леклер — об инциденте с Ферстаппеном: я пытался выдавить его налево

Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал финиш на третьей позиции в гонке Гран-при Испании.

«Мы боролись за позицию, чтобы попасть в слипстрим. Макс хотел выдавить меня на внутреннюю траекторию, а я туда не хотел, и пытался выдавить его налево. Произошёл небольшой контакт, но, к счастью, без последствий. Я очень доволен результатом. Я пожертвовал квалификацией, чтобы в гонке получить шины получше, и не знал, сработает ли это. В итоге сработало.

Думаю, наша нормальная позиция — это четвёртое место, нам повезло с автомобилем безопасности. Когда инженер сказал, что на последнем отрезке Ферстаппен будет на «харде», я понимал, что у нас есть шанс, зная, насколько с этими шинами тяжело», — сказал Леклер в интервью после финиша гонки.

Напомним, победу в гонке одержал пилот «Макларена» Оскар Пиастри, вторым стал его напарник Ландо Норрис. Что касается Леклера, то монегаска ещё ждёт визит к стюардам за инцидент с гонщиком «Ред Булл» Максом Ферстаппеном.