Общий зачёт Формулы-1: Пиастри опережает Норриса на 10 очков

В общем зачёте Формулы-1 по итогам Гран-при Испании по-прежнему лидирует Оскар Пиастри, его отрыв от Ландо Норриса увеличился до 10 баллов. Макс Ферстаппен сохранил третью позицию, однако проигрывает Пиастри уже 49 очков. Следом за ним по-прежнему идут Джордж Расселл и Шарль Леклер.

Исак Хаджар набрал шесть очков и за счёт них поднялся на девятое место. Неплохие позиции отыграл Нико Хюлькенберг, финишировав на пятом месте — он поднялся на 11-ю строчку.

Формула-1. Личный зачёт (топ-10):

1. Оскар Пиастри («Макларен») — 186 очков.

2. Ландо Норрис («Макларен») — 176.

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 137.

4. Джордж Расселл («Мерседес») — 111.

5. Шарль Леклер («Феррари») —94.

6. Льюис Хэмилтон («Феррари») — 71.

7. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 48.

8. Александер Албон («Уильямс») — 42.

9. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») — 21.

10. Эстебан Окон («Хаас») — 20.

В Кубке конструкторов «Макларен» опережает ближайших соперников уже на 197 очков, однако борьба за вторую строчку продолжается — «Мерседес» и «Феррари» разделяют всего шесть очков. Четвёртое место занимает «Ред Булл», отставая от «Мерседеса» на 15 баллов. Пятое место сохраняет «Уильямс», а на шестое благодаря хорошей позиции Хаджара в гонке поднялся «РБ», на счету которого 28 баллов.

С 10-й на восьмую позицию удалось подняться «Кик-Зауберу» — на их счету 16 баллов, они опередили «Астон Мартин» и «Альпин».

Кубок конструкторов:

1. «Макларен» — 362 очка.

2. «Феррари» — 165.

3. «Мерседес» — 159.

4. «Ред Булл» — 144.

5. «Уильямс» — 54.

6. «Рейсинг Буллз» — 28.

7. «Хаас» — 26.

8. «Кик-Заубер» — 16.

9. «Астон Мартин» — 16.

10. «Альпин» — 11.