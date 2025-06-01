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«Намеренная месть». Росберг считает, что Ферстаппен должен был получить дисквалификацию

«Намеренная месть». Росберг считает, что Ферстаппен должен был получить дисквалификацию
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Чемпион мира 2016 года, немецкий экс-пилот Формулы-1 и комментатор Sky Sports Нико Росберг высказался относительно инцидента между четырёхкратным обладателем титула Максом Ферстаппеном из «Ред булл» и пилотом «Мерседеса» Джорджем Расселлом после рестарта на Гран-при Испании.

Формула-1 2025. Этап 9, Барселона, Испания
Гран-при Испании. Гонка (66 кругов, 307.236 км)
01 июня 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:32:57.375
2
Ландо Норрис
McLaren
+2.471
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+10.455

«Это выглядело как намеренная месть. Дождался соперника, врезался в него. Так же, как, по его мнению, он врезался в тебя в первом повороте. Это абсолютно неприемлемо, и я считаю, что по правилам тут должен быть чёрный флаг. Если ты дожидаешься соперника, чтобы врезаться в него, это чёрный флаг», — сказал Росберг в эфире Sky Sports.

Напомним, Ферстаппен за этот инцидент получил 10-секундный штраф и опустился на 10-ю позицию в протоколе гонки.

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