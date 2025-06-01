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«Разве это важно?» Ферстаппен ответил, был ли инцидент с Расселлом намеренным

«Разве это важно?» Ферстаппен ответил, был ли инцидент с Расселлом намеренным
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Четырёхкратный и действующий чемпион мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал столкновение с гонщиком «Мерседеса» Джорджем Расселлом в концовке гонки Гран-при Испании.

Формула-1 2025. Этап 9, Барселона, Испания
Гран-при Испании. Гонка (66 кругов, 307.236 км)
01 июня 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:32:57.375
2
Ландо Норрис
McLaren
+2.471
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+10.455

«Был ли контакт с Расселлом намеренным? А это разве важно? Да, хорошо. Здорово. Но я предпочитаю говорить о гонке, а не об одном отдельном моменте», — сказал Ферстаппен в интервью Sky Sports.

Напомним, Ферстаппен за этот инцидент получил 10-секундный штраф и опустился на 10-ю позицию в протоколе гонки.

Ранее чемпион мира 2016 года Нико Росберг выразил мнение, что за подобный инцидент Ферстаппен должен был получить дисквалификацию.

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