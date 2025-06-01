«Разве это важно?» Ферстаппен ответил, был ли инцидент с Расселлом намеренным

Четырёхкратный и действующий чемпион мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал столкновение с гонщиком «Мерседеса» Джорджем Расселлом в концовке гонки Гран-при Испании.

«Был ли контакт с Расселлом намеренным? А это разве важно? Да, хорошо. Здорово. Но я предпочитаю говорить о гонке, а не об одном отдельном моменте», — сказал Ферстаппен в интервью Sky Sports.

Напомним, Ферстаппен за этот инцидент получил 10-секундный штраф и опустился на 10-ю позицию в протоколе гонки.

Ранее чемпион мира 2016 года Нико Росберг выразил мнение, что за подобный инцидент Ферстаппен должен был получить дисквалификацию.