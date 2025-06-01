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Ферстаппен: никто не ожидал, что «хард» будет настолько плох

Ферстаппен: никто не ожидал, что «хард» будет настолько плох
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Четырёхкратный и действующий чемпион мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал итоги гонки Гран-при Испании.

Формула-1 2025. Этап 9, Барселона, Испания
Гран-при Испании. Гонка (66 кругов, 307.236 км)
01 июня 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:32:57.375
2
Ландо Норрис
McLaren
+2.471
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+10.455

«Уменьшил ли штраф мои шансы на титул? Если они вообще есть. Я думаю, мы просто слишком медленные, чтобы бороться за титул. Это было ясно сегодня. Мы попытались сделать три пит-стопа, и это было довольно хорошо, но нам это было нужно, потому что мы страдали от повышенного износа.

К сожалению, в конце выехала машина безопасности и у нас закончились комплекты шин. «Хард» оказался неподходящим. За шесть кругов до конца каждый может атаковать на пределе, а держак на жёстких шинах очень ограничен.

Свежие шины были важны. Никто не ожидал, что «хард» будет настолько плох. Возможно, было бы лучше остаться на трассе, но сейчас об этом легко говорить», — сказал Ферстаппен в интервью Sky Sports.

Напомним, Ферстаппен за инцидент с Джорджем Расселлом получил 10-секундный штраф и опустился на 10-ю позицию в протоколе гонки.

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