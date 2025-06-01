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Ферстаппену не нужно было отдавать позицию Расселлу — стюарды Гран-при

Ферстаппену не нужно было отдавать позицию Расселлу — стюарды Гран-при
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Стюарты Гран-при Испании Формулы-1 опубликовали документ с итогами расследования инцидента между пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном и представителем «Мерседеса» Джорджем Расселлом в первом повороте на рестарте гонки. После контакта Ферстаппен срезал поворот и остался впереди. Затем, по рекомендации команды по радио, нидерландец выпустил Расселла вперёд, но до этого столкнулся с ним в пятом повороте.

Согласно решению стюардов, Ферстаппену не следовало отдавать позицию, поскольку во время борьбы на рестарте Расселл на короткий промежуток времени потерял контроль над машиной, отлавливал её и именно поэтому задел болид Ферстаппена.

Соответственно, рекомендация «Ред Булл» Ферстаппену пропустить Расселла была ошибочной.

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