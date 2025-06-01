Ферстаппен набрал 11 штрафных баллов, он в шаге от дисквалификации

Четырёхкратный и действующий чемпион мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен получил три штрафных балла в суперлицензию, помимо 10-секундного штрафа за инцидент с пилотом «Мерседеса» Джорджем Расселлом.

Таким образом, теперь на счету пилота австрийской команды 11 баллов. Ближайшие два балла Ферстаппена сгорят 30 июня, после финша Гран-при Австрии.

Таким образом, если в двух ближайших Гран-при в Канаде и Австрии Ферстаппен получит хотя бы один штрафной балл, он будет дисквалифицирован на одну гонку.

Напомним, после Гран-при Испании отставание Ферстаппена от лидера, пилота «Макларена» Оскара Пиастри составляет 49 очков.