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Ферстаппен набрал 11 штрафных баллов, он в шаге от дисквалификации

Ферстаппен набрал 11 штрафных баллов, он в шаге от дисквалификации
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Четырёхкратный и действующий чемпион мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен получил три штрафных балла в суперлицензию, помимо 10-секундного штрафа за инцидент с пилотом «Мерседеса» Джорджем Расселлом.

Формула-1 2025. Этап 9, Барселона, Испания
Гран-при Испании. Гонка (66 кругов, 307.236 км)
01 июня 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:32:57.375
2
Ландо Норрис
McLaren
+2.471
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+10.455

Таким образом, теперь на счету пилота австрийской команды 11 баллов. Ближайшие два балла Ферстаппена сгорят 30 июня, после финша Гран-при Австрии.

Таким образом, если в двух ближайших Гран-при в Канаде и Австрии Ферстаппен получит хотя бы один штрафной балл, он будет дисквалифицирован на одну гонку.

Напомним, после Гран-при Испании отставание Ферстаппена от лидера, пилота «Макларена» Оскара Пиастри составляет 49 очков.

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