Расселл — о манёвре Ферстаппена: видел такое в онлайн-симуляторах, но не в Формуле-1

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл прокомментировал инцидент с гонщиком «Ред Булл» Максом Ферстаппеном на Гран-при Испании.

«Я удивлён так же, как и вы. Я видел такие манёвры — в картинге и в онлайн-симуляторах, но не в Формуле-1. В итоге мы заняли четвёртое место, а он — 10-е. Не знаю, что происходило у него в голове. Но по ощущениям, это было намеренно.

Стоило ли дать более суровый штраф? Не мне судить, если честно. К тому же в данный момент у нас есть свои проблемы. Нам нужно сделать машину быстрее. Мы должны были финишировать четвёртыми — впереди Шарля и позади Макса. Очевидно, машина безопасности в конце всё перемешала», — приводит слова Джорджа Расселла Sky Sports.