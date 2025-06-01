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Расселл — о манёвре Ферстаппена: видел такое в онлайн-симуляторах, но не в Формуле-1

Расселл — о манёвре Ферстаппена: видел такое в онлайн-симуляторах, но не в Формуле-1
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Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл прокомментировал инцидент с гонщиком «Ред Булл» Максом Ферстаппеном на Гран-при Испании.

Формула-1 2025. Этап 9, Барселона, Испания
Гран-при Испании. Гонка (66 кругов, 307.236 км)
01 июня 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:32:57.375
2
Ландо Норрис
McLaren
+2.471
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+10.455

«Я удивлён так же, как и вы. Я видел такие манёвры — в картинге и в онлайн-симуляторах, но не в Формуле-1. В итоге мы заняли четвёртое место, а он — 10-е. Не знаю, что происходило у него в голове. Но по ощущениям, это было намеренно.

Стоило ли дать более суровый штраф? Не мне судить, если честно. К тому же в данный момент у нас есть свои проблемы. Нам нужно сделать машину быстрее. Мы должны были финишировать четвёртыми — впереди Шарля и позади Макса. Очевидно, машина безопасности в конце всё перемешала», — приводит слова Джорджа Расселла Sky Sports.

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