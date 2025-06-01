Расселл: многие равняются на Ферстаппена, жаль, что такое продолжает происходить

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл высказался о поведении четырёхкратного чемпиона мира Макса Ферстаппена на трассе.

«Судьям решать, намеренно это было или нет. Макс — удивительный гонщик, многие на него равняются. И жаль видеть, что такие вещи продолжают происходить. Это совершенно необязательно и никогда не приносит ему выгоды.

В Остине в прошлом году у него был один из лучших манёвров, а потом была Мексика, где он сам себя подвёл. В этом году у нас была Имола — один из лучших обгонов, которые мы видели за долгое время. А теперь происходит это. Как я сказал, это стоило ему и его команде многих очков. Мы с Шарлем на последних кругах начали сильно терять, возможно, он мог бы отыграться и вернуть себе место на подиуме», — приводит слова Джорджа Расселла Sky Sports.