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Расселл: многие равняются на Ферстаппена, жаль, что такое продолжает происходить

Расселл: многие равняются на Ферстаппена, жаль, что такое продолжает происходить
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Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл высказался о поведении четырёхкратного чемпиона мира Макса Ферстаппена на трассе.

Формула-1 2025. Этап 9, Барселона, Испания
Гран-при Испании. Гонка (66 кругов, 307.236 км)
01 июня 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:32:57.375
2
Ландо Норрис
McLaren
+2.471
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+10.455

«Судьям решать, намеренно это было или нет. Макс — удивительный гонщик, многие на него равняются. И жаль видеть, что такие вещи продолжают происходить. Это совершенно необязательно и никогда не приносит ему выгоды.

В Остине в прошлом году у него был один из лучших манёвров, а потом была Мексика, где он сам себя подвёл. В этом году у нас была Имола — один из лучших обгонов, которые мы видели за долгое время. А теперь происходит это. Как я сказал, это стоило ему и его команде многих очков. Мы с Шарлем на последних кругах начали сильно терять, возможно, он мог бы отыграться и вернуть себе место на подиуме», — приводит слова Джорджа Расселла Sky Sports.

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