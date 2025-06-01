Хюлькенберг высказался о пятом месте на Гран-при Испании и обгоне Хэмилтона под финиш

Немецкий гонщик «Кик-Заубера» Нико Хюлькенберг прокомментировал пятый результат по итогам Гран-при Испании и свой обгон Льюиса Хэмилтона после рестарта.
«Сегодня всё совпало! Хороший старт, классный первый круг. Отыграл много позиций, что заложило базу на всю гонку. Ну а затем — хорошая машина. Хороший ритм, хороший баланс. Обновление принесло дивиденды, что принесло наслаждение. Перед сейфти-каром я был восьмым, а он немного всё перемешал.
Обгон Льюиса? У меня был свежий «софт». У меня оставались свежие комплекты, потому что я так рано вчера выбыл. И всё это показало разницу между новым и уже использованным комплектом. Каждый круг отбирает у этих шин много энергии. Иронично, но вчерашний вылет в Q1 словно стал золотым билетом», — заявил Хюлькенберг в интервью Sky Sports.
- 1 июня 2025
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