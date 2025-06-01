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Вассёр — о борьбе Леклера и Ферстаппена: тогда нужно расследовать вообще любые обгоны

Вассёр — о борьбе Леклера и Ферстаппена: тогда нужно расследовать вообще любые обгоны
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Руководитель команды «Феррари» Фредерик Вассёр высказал мнение, что судьи вообще не должны расследовать борьбу между Шарлем Леклером и Максом Ферстаппеном на рестарте Гран-при Испании.

«Честно говоря, там не было ничего такого. Макс потерял машину из-за того, что жёсткие шины трудно прогреть, а на прямой они смещались, возможно, сантиметров на 20. Если мы начнём расследовать такие обгоны, то нужно расследовать вообще любые обгоны. На «софте» наш темп сегодня был лучше, чем на «медиуме». Приятно в итоге оказаться на подиуме, без автомобиля безопасности мы были бы четвёртыми. А так у Макса не оставалось «софта» в конце, и мы получили за счёт этого преимущество», — приводит слова Вассёра FormulaPassion.

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