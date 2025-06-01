Леклер избежал наказания за контакт с Ферстаппеном и сохранил место на подиуме

Стюарды Гран-при Испании не стали наказывать пилота «Феррари» Шарля Леклера за инцидент с четырёхкратным и действующим чемпионом мира Максом Ферстаппеном из «Ред Булл» на стартовой прямой после рестарта гонки.

Как решили судьи, оба пилота могли избежать инцидента на стартовой прямой и двигались по направлению друг к другу. Таким образом, было принято решение никого в этой ситуации не наказывать.

Таким образом, Леклер сохранил за собой третью позицию по итогам Гран-при Испании.

Формула-1. Гран-при Испании. Гонка

1. Оскар Пиастри («Макларен») — 66 кругов.

2. Ландо Норрис («Макларен») +2.471.

3. Шарль Леклер («Феррари») +10.455.

4. Джордж Расселл («Мерседес») +11.359.

5. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») +13.648.

6. Льюис Хэмилтон («Феррари») +15.508.

7. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +16.022.

8. Пьер Гасли («Альпин») +17.882.

9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +21.564.

10. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +21.826.

11. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +25.532.

12. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») +25.996.

13. Юки Цунода («Ред Булл») +28.822.

14. Карлос Сайнс («Уильямс») +29.309.

15. Франко Колапинто («Альпин») +31.381.

16. Эстебан Окон («Альпин») +32.197.

17. Оливер Берман («Хаас») +37.065.

18. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — сошёл.

19. Александер Албон («Уильямс») — сошёл.

20. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — не стартовал.