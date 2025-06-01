«Уверен, команда не найдёт ответ». Хэмилтон — о своих проблемах на Гран-при Испании

Семикратный чемпион мира, пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон прокомментировал итоги Гран-при Испании, который он закончил на шестой позиции.

«Всё прошло не очень хорошо. Это был не лучший день. Стратегия была отличной, команда отлично поработала, вот и всё, что я могу сказать. У меня был действительно плохой день, и мне нечего сказать. Это был трудный день. Больше нечего добавить. Это было ужасно. Нет смысла объяснять. Я просто не знаю, что сказать. Сможет ли команда найти ответы? Уверен, что нет», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.

Напомним, победу в гонке одержал лидер чемпионата, пилот «Макларена» Оскар Пиастри.