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«Уверен, команда не найдёт ответ». Хэмилтон — о своих проблемах на Гран-при Испании

«Уверен, команда не найдёт ответ». Хэмилтон — о своих проблемах на Гран-при Испании
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Семикратный чемпион мира, пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон прокомментировал итоги Гран-при Испании, который он закончил на шестой позиции.

Формула-1 2025. Этап 9, Барселона, Испания
Гран-при Испании. Гонка (66 кругов, 307.236 км)
01 июня 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:32:57.375
2
Ландо Норрис
McLaren
+2.471
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+10.455

«Всё прошло не очень хорошо. Это был не лучший день. Стратегия была отличной, команда отлично поработала, вот и всё, что я могу сказать. У меня был действительно плохой день, и мне нечего сказать. Это был трудный день. Больше нечего добавить. Это было ужасно. Нет смысла объяснять. Я просто не знаю, что сказать. Сможет ли команда найти ответы? Уверен, что нет», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.

Напомним, победу в гонке одержал лидер чемпионата, пилот «Макларена» Оскар Пиастри.

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